Ночью с 23 на 24 сентября в Ростове ожидается +7 градусов

Ветер ближе к выходным он поднимется до 5-7 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в последние дни уходящей недели - с 23 по 26 сентября - понизится температура воздуха, это будет особенно ощутимо по ночам. Также должно быть облачно и дождливо, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Дневные температурные показатели в донской столице ожидаются в районе +16-18 градусов. Ветер прогнозируют слабый и умеренный, ближе к выходным он поднимется до 5-7 м/с. По ночам столбики термометров будут опускаться до +7-10 градусов. Самой холодной окажется ночь с 23 на 24 сентября.

К слову, кратковременные осадки ожидаются ежедневно в течение ближайших четырех дней. В непогоду водители и пешеходы должны быть предельно внимательными на дорогах. Кроме того, во время разгула стихии нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

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