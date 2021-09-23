Полкилограмма наркотиков нашли у жителя Таганрога, возбуждено дело

Сейчас предприимчивый таганрожец находится под стражей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
33-летнего жителя Таганрога заподозрили в попытках наладить наркоторговлю. Дома у нарушителя нашли около полукилограмма марихуаны. После этого было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Как уточнили в ведомстве, злоумышленник сначала выращивал запрещенные растения у себя в огороде, но спустя время решил обогатиться на этом. Мужчина расфасовал растительное зелье по 64 полимерным пакетам и уже представлял, как заработает на этом, но внезапно с проверкой к нему нагрянули правоохранители.
По одной из статей подозреваемый может попасть в тюрьму, также ему грозит крупный штраф. Сейчас предприимчивый таганрожец находится под стражей.
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