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Происшествия23 сентября 2021 12:08

Полкилограмма наркотиков нашли у жителя Таганрога, возбуждено дело

Мужчину подозревают в покушении на нелегальную торговлю
Ангелина СКИБА
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Сейчас предприимчивый таганрожец находится под стражей

Сейчас предприимчивый таганрожец находится под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего жителя Таганрога заподозрили в попытках наладить наркоторговлю. Дома у нарушителя нашли около полукилограмма марихуаны. После этого было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник сначала выращивал запрещенные растения у себя в огороде, но спустя время решил обогатиться на этом. Мужчина расфасовал растительное зелье по 64 полимерным пакетам и уже представлял, как заработает на этом, но внезапно с проверкой к нему нагрянули правоохранители.

По одной из статей подозреваемый может попасть в тюрьму, также ему грозит крупный штраф. Сейчас предприимчивый таганрожец находится под стражей.

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