Еще 469 случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области 23 сентября

В лабораториях за сутки провели 16056 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области выявили еще 469 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3219. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 183. На втором месте находятся Таганрог, Красносулинский и Сальский районы, там по 9 заболевших. По 8 случаев - в Азове, Батайске, Шахтах, Азовском, Аксайском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском и Семикаракорском районах. По 2 положительных теста за сутки в Кашарском, Ремонтненском и Родионово-Несветайском районах, по 1 - в Дубовском и Куйбышевском районах.

Среди новых заболевших 34,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 19,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 3827 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 332.

Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 11 женщин 44, 51, 61, 62, 67, 71, 72, 79, 84 лет и 17 мужчин 48, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса стали 6616 человек. Выздоровели с начала пандемии 117164 человека, за сутки - 459.

В лабораториях за сутки провели 16056 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 296,33.

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