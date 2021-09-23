В Ростовской области за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19

В стационарах сейчас 3827 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 28 смертей из-за COVID-19. Информацию об этом сегодня, 23 сентября, опубликовали на сайте донского правительства.

Так, скончались 11 женщин 44, 51, 61, 62, 67, 71, 72, 79, 84 лет и 17 мужчин 48, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего же с начала пандемии жертвами инфекции стали 6616 человек. В стационарах сейчас 3827 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 332. Кроме того, к утру подтвердили еще 469 новых случаев заболевания COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчину заподозрили в торговле липовыми QR-кодами

Сейчас правоохранители проводят расследование (подробности)