В Ростовской области на М-4 нарушителей будут ловить с помощью комплекса «Паркон»

Наказывать будут тех, кто решит припарковаться вне специально организованных мест. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области за нарушителями парковки на трассе М-4 «Дон» теперь будут следить с помощью специального мобильного комплекса. Его название - «Паркон». Под контролем этой системы окажется платный участок на Ростов - Цукерова Балка, сообщает сайт донского правительства.

Как выяснилось, наказывать будут тех, кто решит припарковаться вне специально организованных мест. Водителям грозят штрафы.

- Дорожники нанесли краевую разметку, установили знаки, а также информационные панно. За нарушение правил стоянки и остановки на территории действия запрещающего знака могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа в 1500 рублей, - рассказала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

Кроме того, на региональных трассах сейчас работают комплексы, фиксирующие нарушения скорости. Их установили на трех участках: 56 км автодороги Егорлыкская - Сальск, 178 км автодороги Котельниково - Зимовники - Сальск - Песчанокопское, 34 км 865 м автодороги Цимлянск - Суровикино. В Ростове камеры есть на Стачки, 204, Малиновского, 17Ж и 58В.

За восемь месяцев 2021 года автолюбители получили более 2,1 млн копий постановлений об административных нарушениях. Средний размер штрафа составил 621 рубль.

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