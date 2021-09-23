Глава Следкома взял на контроль ситуацию матери-одиночки в Ростове

Председатель федерального ведомства поручил подчиненным доложить об итогах проверки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Ростове с авариным жильем, в котором вынуждены ютиться мать с тремя детьми. Председатель федерального ведомства поручил подчиненным как можно скорее разобраться и доложить об итогах проверки. Об этом говорится на сайте СК.

Известно, что ростовские следователи уже начали выяснять детали дела. Ранее о нарушении прав матери-одиночки сообщили СМИ. Отчасти именно благодаря общественному резонансу историю заметили в органах правопорядка.

Известно, что семья сейчас живет в коммуналке без света и газа. Кроме того, в помещении уже сыпется потолок. До этого женщину и детей выселили из маневренного фонда. Единственная жилплощадь, которую удалось купить взамен, не подходит для проживания.

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