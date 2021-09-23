В Таганроге из-за коммунальной аварии ограничат подачу холодной воды

Авария произошла на Донским техническом водоводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге из-за аварии на Донским техническом водоводе около суток холодная вода в краны всех жителей города будет поступать с пониженным давлением. Об этом предупреждает местный «Водоканал».

Масштабные перебои с подачей ресурса должны произойти с 8 часов 28 сентября до 24 часов 29 сентября. Само коммунальное ЧП произошло на территории Недвиговки.

Кроме того, из-за плановых работ сегодня, 23 сентября, до 17 часов пониженное давление будет в кранах домов на Яблочкина, Комарова, Калинина, Менделеева, Транспортной, Жуковского, Попова и ряда других улиц.

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