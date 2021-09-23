Депутат Ростовской городской думы Лидия Новосельцева в Совете Федерации обсудила с коллегами лечение онкобольных

Фото: РРО "Союз машиностроителей России"

В Совете Федерации состоялся круглый стол, участники которого обсудили доступность медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, а также обеспечение онкобольных и медицинских организаций необходимыми лекарственными препаратами.

Ростов на мероприятии представляла депутат Ростовской городской думы, член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Лидия Новосельцева.

Фото: РРО "Союз машиностроителей России"

Во время мероприятия спикер рассказала о том, как в донском крае обстоит ситуация с лечением детей, страдающих онкологией.

В качестве положительного примера Лидия Новосельцева привела работу Национального медицинского исследовательского центра онкологии в донской столице.

Так, всего за период с 2010 по 2020 годы в нем пролечили 3748 детей из Ростовской области со злокачественными заболеваниями.

- Общая выживаемость по центру составила 75,7%, 5-летняя общая выживаемость пациентов с острым лимфобластным лейкозом - 90,1 %. Успехи в терапии детей со злокачественными заболеваниями связаны с использованием для их лечения высокотехнологических современных протоколов. Достижения терапии больных с ранее смертельными заболеваниями привели к тому, что большинство детей излечились, возвратились к активной жизни, учатся, работают и имеют здоровое потомство, — сообщила депутат Лидия Новосельцева в своем выступлении.