В Ростове молодого хулигана наказали за разбитую остановку

У вандала будут забирать 10% заработной платы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове за разбитую остановку молодого хулигана наказали исправительными работами. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

- Суд назначил 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, - говорится на сайте ведомства.

Акт вандализма бандит устроил еще в начале лета. 13 июля около Пригородного ж/д вокзала на глазах у всех он прыгнул и вдребезги разнес стекло остановки. Непорядок сразу же заметили правоохранители, а очевидцы успели заснять все подробности произошедшего на свои телефоны. После этого случай активно обсуждали в соцсетях.

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