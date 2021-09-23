В Ростовской области планируют открыть новый булочно-кондитерский комбинат

Всего на возведение объекта заложили 850 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

В Аксайском районе Ростовской области в 2022 году планируют начать эксплуатацию нового булочно-кондитерского комбината производительностью 80 тонн в сутки. Сейчас строительство объекта вышло на финишную прямую, сообщает сайт донского правительства.

В производственном корпусе уже завершили общестроительные, а готовность газовой котельной составляет 90%. Также специалисты монтируют трассы теплосетей, установили металлические опоры для очистных сооружений. Деньги на эти работы потратил инвестор. Всего на возведение объекта заложили 850 млн рублей.

Сейчас кондитерская отрасль донского региона представлена шестью фабриками, а также сотней малых предприятий и цехов. За прошлый год произвели более 100 тысяч тонн продукции. По объёму производства область занимает второе место в ЮФО.

- На сопровождении регионального Минсельхозпрода находится 31 инвестпроект общим объемом инвестиций в 130 млрд рублей. В стадии реализации 17 проектов с объемом инвестиций на сумму более 22 млрд рублей. В первом полугодии на развитие донского АПК потратили 17 млрд рублей, - рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

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