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Происшествия23 сентября 2021 19:00

В Ростовской области дончанка скончалась под колесами пассажирского поезда

Следователи проводят проверку по факту произошедшего
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовской области поезд насмерть сбил женщину

В Ростовской области поезд насмерть сбил женщину

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Ростовской области местная жительница угодила под колеса пассажирского поезда и скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, на 965 километре перегона «Мальчевская - Миллерово». После поступления сообщения о произошедшем к месту аварии выдвинулась следственно-оперативная группа. Правоохранителям удалось установить личность жертвы, ею оказалась 37-летняя местная жительница.

Стражи порядка также сообщили, что трагедия произошла из-за несоблюдения правил поведения на объектах повышенной опасности, которым является железная дорога.

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