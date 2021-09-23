В Ростовской области дончанка скончалась под колесами пассажирского поезда

В Ростовской области поезд насмерть сбил женщину Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Ростовской области местная жительница угодила под колеса пассажирского поезда и скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, на 965 километре перегона «Мальчевская - Миллерово». После поступления сообщения о произошедшем к месту аварии выдвинулась следственно-оперативная группа. Правоохранителям удалось установить личность жертвы, ею оказалась 37-летняя местная жительница.

Стражи порядка также сообщили, что трагедия произошла из-за несоблюдения правил поведения на объектах повышенной опасности, которым является железная дорога.

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