Донской завод "Красный котельщик" отметил 125-летний юбилей

"Красному котельщику" исполнилось 125 лет Фото: Правительство РО

Таганрогский завод "Красный котельщик" отпраздновал 125-летний юбилей. Кроме того министр промышленности Андрей Савельев поздравил сотрудников с предстоящим Днем машиностроителя.

В настоящее время на заводе производят паровые котлы, котельное, теплообменное, водоподготовительное и вспомогательное оборудование. Продукция поставляется на 2/3 предприятий России и СНГ.

- За 10 лет предприятие вышло на рынок оборудования для атомных электростанций. Подтверждением высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции является широкая география поставок – более 30 стран мира, - отметил глава минпромэнерго. - Высоких результатов удалось достигнуть благодаря сплоченной команде профессионалов.

Сейчас на заводе работает более 2,3 тысячи человек. Андрей Савельев от имени губернатора Ростовской области Василия Голубева вручил заслуженные награды за вклад в развитие региона и отрасли 12 самым отличившимся сотрудникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская Единая дежурно-диспетчерская служба отпраздновала 25-летний юбилей.

Дежурные тратят всего 60 секунд, чтобы отреагировать на звонок.