Житель Ростовской области получил пять лет тюрьмы за спонсирование терроризма

В Ростовской области мужчина получил срок за финансовую помощь террористам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице местный житель получил тюремный срок за спонсирование террористов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В ходе следствия удалось выяснить, что в ноябре 2015 года мужчина перевел на банковский счет одного из террористов запрещенной на территории Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ 1,1 тысячи рублей. В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

- Суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти годам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.

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