Бывший сотрудник прокуратуры пойдет под суд за получение взятки

Экс-сотрудник прокуратуры пойдет под суд за взятку Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области бывший сотрудник таганрогской прокуратуры предстанет перед судом за получение крупной взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что в марте 2021 года подсудимый получил через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение он должен был не привлекать к ответственности местного предпринимателя, на фирме которого во время проверки обнаружился ряд нарушений. Но выполнить этого он так и не смог, потому что был задержан сотрудниками ФСБ сразу после получения взятки. Позже злоумышленник был заключен под стражу. Все движимое и недвижимое имущество задержанного на сумму более 10 миллионов рублей было арестовано.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении посредника по статье 291.1 УК РФ выделено в отдельное производство и также направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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