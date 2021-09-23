Двое бывших военнослужащих были осуждены за подкуп начальства

В Ростове двух бывших военных осудили за взятку Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице осудили двух бывших военнослужащих. Их заподозрили в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СКР по ЮВО.

В ходе следствия выяснилось, что в 2019 году парни решили получить высший квалификационный уровень физподготовки, но нормативы при этом сдавать они не собирались. Стоит отметить, что сдача их была необходима для того, чтобы получить ежемесячную надбавку к окладу.

Вместо этого молодым людям пришла в голову мысль передать взятку тому человеку, который отвечает за прием нормативов. Что и было сделано в Новочеркасске, всего они передали 110 тысяч рублей.

В отношении парней было возбуждено уголовное дело, По решению суда каждый из них должен был оплатить штраф в размере 1,1 миллиона рублей.

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