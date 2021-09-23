Представители проката самокатов оказались против стационарных парковок

Операторы кикшеринга оказались против стационарных парковок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Операторы кикшеринга раскритиковали намерение властей установить стационарные парковки. Об этом сообщает портал Ростовский городской транспорт.

Напомним, что недавно городские власти приняли решение о создании инфраструктуры для электросамоткатов. Для этого в городе появятся стационарные парковки, каждая из которых будет закреплена за отдельным оператором. Но представители кикшеринга оказались не согласны с таким решением.

Представитель одного из операторов заявил, что в этом нет необходимости, так как в донской столице круглосуточно осуществляется поддержание порядка на виртуальных парковках. Он считает, что создание таких парковок и использование замков станет ограничением в удобстве пользователей.

- Авральное создание инфраструктуры приведет к существенным финансовым затратам, а ограничение мест разрушит транспортный сценарий использования электросамокатов, - сказал представитель кикшеринга.

Он также отметил, что такие стационарные конструкции изменят в худшую сторону внешний облик города.

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Вождение этого вида транспорта уже неоднократно привело к травмоопасным ситуациям.