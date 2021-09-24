В Ростове ковидные стационары наполняются пациентами

В Ростове ковидные стационары переполняются людьми Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ковидных стационарах донской столицы проходят лечение 1 556 пациентов. Стоит отметить, что это на 90 человек больше, чем было еще в начале месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

- Из них: 454 находятся в городской больнице №1 им. Семашко; 744 - в горбольнице №20; 140 - в КДЦ «Здоровье» и 218 - в горбольнице №6», - говорится в тексте сообщения.

Врачи пристально следят за состоянием 6 878 ростовчан.

Напомним, что за прошедшие сутки на Дону заразились ковидом 469 человек. Выздоровели – 459. В ковидных стационарах Ростовской области находятся 3 827 пациентов.

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