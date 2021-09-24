25 и 26 сентября в Ростове и области будут лить дожди

Осадки также обещают в Зернограде, Морозовске, Боковской, Казанской и Ремонтном Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на этих выходных - 25 и 26 сентября - ожидаются дожди. Они могут пройти в большинстве территорий. В среднем температура воздуха по региону будет колебаться от +15 до +19 градусов. Информацию об этом опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове в ближайшие два дня будет около +17 градусов, по ночам столбики термометров установятся на отметке в +10 градусов. Ветер прогнозируют западный, 5-7 метров в секунду.

Осадки также обещают в Зернограде, Боковской, Казанской, Ремонтном, в Морозовске и Таганроге, и это далеко не все населенные пункты, где может разгуляться непогода. Ненастным будет и начало следующей недели.

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