В Ростовской области за сутки подтвердили еще 478 случаев COVID-19

Лечение в стационарах получают 3975 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области выявили еще 478 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3230. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 187. На втором месте находятся Азов, Батайск, Таганрог, Красносулинский и Сальский районы, там по 9 заболевших. По 8 случаев в Шахтах, Азовском, Аксайском, Миллеровском, Неклиновском и Семикаракорском районах. По 2 положительных теста подтвердили в Дубовском, Кашарском, Ремонтненском, Советском и Целинском районах, по 1 - в Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 34,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,2% - от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет, 4,2% - старше 80 лет, 21,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 3975 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 369.

Зарегистрировали еще 26 умерших с COVID-19. Это 15 женщин 48, 49, 51, 60, 61, 6, 79, 80, 82, 83, 84 лет и 11 мужчин 52, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 77, 79 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6642 человека. Выздоровели 117618 человек, за сутки - 454.

В лабораториях Ростовской области за сутки провели 14067 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 296,27.

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