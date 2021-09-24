Ставки по ипотечным госпрограммам снижает ВТБ

Фото: ВТБ

С пятницы, 24 сентября, условия по ипотеке с господдержкой улучшает ВТБ. Банк снижает ставку до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке ставка теперь составит от 4,7%. Известно, что дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.

Кроме того, в рамках программа «Дальневосточная ипотека» для клиентов ВТБ ранее была установлена минимально возможная ставка на весь срок кредита – всего 0,1%. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость в регионах Дальневосточного федерального округа (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.

- Фокус госпрограммы после ее модернизации направлен, в первую очередь, на социальные категории населения, — пояснил вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан. - Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов. Для ВТБ это приоритетные направления розничного бизнеса. Поэтому, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, мы улучшаем условия ипотеки в этих сегментах. Рассчитываем, что ими смогут воспользоваться тысячи наших клиентов.

Как прогнозирует специалист, ключевым драйвером роста рынка среди госпрограмм сейчас будет семейная ипотека, спрос на которую среди клиентов ВТБ уже удвоился.

- Во многом это будет способствовать поддержке ипотечного рынка до конца этого года, который впервые в истории может достичь 5 трлн рублей по объему выдач, - заключил эксперт.

КСТАТИ

С момента расширения условий семейной ипотеки для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля – уже 6 млрд. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса в четвертом квартале.

НАША СПРАВКА

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам восьми месяцев 2021 года клиенты банка оформили жилищные кредиты на сумму порядка 700 млрд рублей. Это почти на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.