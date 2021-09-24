Главу администрации Мартыновского района наказали за тарифы на подвоз воды

Главу района к ответственности привлекли по административной статье Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области главу администрации Мартыновского района наказали за установленные тарифы на подвоз питьевой воды. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, постановление о ценах чиновник издал от своего имени. Однако такими делами должна заниматься специальная региональная служба. Теперь незаконную бумагу опротестовали, да и саму заявленную стоимость услуги отменили.

- Главу района к ответственности привлекли по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка регулирования тарифов», - добавили в прокуратуре.

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