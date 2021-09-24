Главу администрации Мартыновского района наказали за тарифы на подвоз воды

Главу района к ответственности привлекли по административной статье
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области главу администрации Мартыновского района наказали за установленные тарифы на подвоз питьевой воды. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как пояснили в ведомстве, постановление о ценах чиновник издал от своего имени. Однако такими делами должна заниматься специальная региональная служба. Теперь незаконную бумагу опротестовали, да и саму заявленную стоимость услуги отменили.
- Главу района к ответственности привлекли по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка регулирования тарифов», - добавили в прокуратуре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-главу Первомайского района Ростова осудили за превышение полномочий
Бывший чиновник получил условный срок (подробности)