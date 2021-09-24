"Мисс Россия" рассказала о желании похвастаться новым ремонтом

Татьяна Котова сообщила об окончании ремонта. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова показала подписчикам свой личный цветочный рай. Новое фото девушка опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На снимке обладательница титула "Мисс Россия" предстала перед своими поклонниками в элегантном салатовом платье и с корзиной огромных нежно-розовых цветов. Фотографию девушка сделала в зеркале на телефон. В кадр попал и новенький ремонт в квартире звезды. Девушка выбрала для оформления интерьера бело-золотые тона и благодаря этому ее жилище стало гораздо светлее.

- Такая пасмурная погода стоит целыми днями, а я всё никак не дождусь солнечной погоды, чтобы был свет в квартире и я могла показать, что в итоге получилось у нас после ремонта. Хочу сделать всё красиво, - написала под фото Татьяна Котова.

Подписчики девушки заявили, что тоже с нетерпением ждут фото и видео обновленной квартиры девушки.

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"Мисс Россия" решилась раскрыть всю правду о себе.

Девушка пообещала подтвердить или опровергнуть все высказанные подписчиками факты о ней.