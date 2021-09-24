Алексей Логвиненко: «Детсады и больницы Ростова готовы к отопительному сезону»

Отопительный сезон должен стартовать при среднесуточной температуре в +8 градусов. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове все котельные и объекты соцсферы - детсады, больницы, роддома - готовы к отопительному сезону. Соответствующие документы уже подписали, сообщил сегодня, 24 сентября, в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Промывку, ревизию и опрессовку систем выполнили на 98% в домах с центральным отоплением. В 53 жилых постройках до начала подачи тепла капитально отремонтируем системы отопления. Кроме того, до 15 октября в городе планируют модернизировать 4 км теплотрасс, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации напомнил, что отопительный сезон «должен стартовать не позднее 5-дневного срока со среднесуточной температурой +8 градусов». Однако у органов местного самоуправления есть право включить батареи раньше.

- В первую очередь, тепло подадим в больницы, поликлиники, детские сады. Затем начнется подключение школ, техникумов, колледжей и вузов. Очередность подключения жилищного фонда определяется графиками по заявкам жилищных организаций. А собственники отдельно взятых домов могут принять решение о переносе сроков пуска тепла на общем собрании, - добавил Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице открыли фестиваль «Ростовский джаз приглашает»

Организаторы подготовили мастер-классы, джем-сейшены и концерты с известными музыкантами (подробности)