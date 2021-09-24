373 млн рублей выделят медикам Ростовской области за участие в вакцинации

Донские медики и сейчас проводят вакцинацию от COVID-19 в регионе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на выплаты медикам власти направят еще 373 млн рублей. Деньги распределят между специалистами, которые участвовали в прививочной кампании или имеют неиспользованные отпуска. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Средства должны поступить в районы и города донского края. Больше всего выделят медицинским работникам Ростова - 122,3 млн рублей. Далее идут Таганрог - 22,8 млн рублей и Шахты - 21,3 млн рублей. Финансовую поддержку направили из резервного фонда федерального правительства.

К слову, донские медики и сейчас проводят вакцинацию от COVID-19 в регионе. По состоянию на 24 сентября, первый этап иммунизации прошли уже 1545,81 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию 1446,83 тысячи жителей области, за сутки - 6169.

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