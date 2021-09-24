Жителей донской столицы ожидают дождливые выходные

В Ростове ожидаются дождливые выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили жителей донской столицы о надвигающихся дождях. Обильные осадки выпадут уже в предстоящие выходные. Об этом сообщили метеорологи ростовского Гидрометцентра.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до отметки в +10 градусов. Также в темное время суток начнется дождь. Согласно прогнозам синоптиков, выпадет никак не меньше шести миллиметров осадков. В дневные часы 25 сентября в Ростове-на-Дону также будет дождливо, но температура воздуха повысится до +17 градусов.

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в донской столице ожидается небольшой и кратковременный дождь. Столбики термометров снова опустятся до +10 градусов, а в дневное время суток воздух прогреется до +18 градусов и опять пойдет небольшой дождь. Кроме того, есть вероятность усиления ветра, порывы его будут достигать семи метров в секунду.

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