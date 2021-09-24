В Ростове появилась вероятность прекращения строительства тракторного завода

В Ростове под угрозой срыва оказалось строительство тракторного завода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове появилась вероятность того, что проект возведения тракторного завода так и не будет воплощен в жизнь. Об этом сообщил совладелец группы «Ростсельмаш» Константин Бабкин в своем ЖЖ.

Бизнесмен отметил, что проект может закрыться в связи с действиями Минпромторга. Бабкин оказался недоволен конкурсом на специальный инвестиционный контракт. Его суть в заключении договора с зарубежной компанией о производстве в России экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков и двигателей на них. Константин Бабкин уверяет, что в России и так есть кому производить такую технику.

Также Бабкин в своем блоге высказал мнение о компании JCB, под которую, как он считает, и готовится конкурс. По мнению бизнесмена, если СПИК так и не вступит в силу, в России появится «мировой монстр, пользующийся полной поддержкой западных политиков, финансистов и российского правительства».

- Если так, дёргаться с производством строительно-дорожной техники на "Ростсельмаше" и вообще в России бесполезно. Надо будет сокращать и перепроектировать тракторный завод. Может, это всё игра и слухи, тогда проект активно продолжаем, - написал Константин Бабкин.

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Соглашение подписали Василий Голубев и Валерий Мальцев.