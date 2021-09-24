В Ростовской области двух дончан заподозрили в похищении человека

В Ростовской области двое злоумышленников похитили человека Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области двое местных жителей отправятся под суд за похищение человека. Об этом сообщается на сайте Мясниковского районного суда.

В ходе следствия стало известно, что обвиняемые договорились о деловой встрече с потерпевшим по телефону. Выбрали они для этого весьма специфическое и безлюдное место - возле трассы «Чалтырь-Петровка». Как только жертва была на месте злоумышленники прыснули ему в лицо из баллончика а потом начали избивать его по голове и туловищу. Затем они затащили избитого мужчину в машину, связали его скотчем, а на голову надели пакет, и приставив к горлу нож двинулись в сторону Ростова.

Кроме того, подсудимые похитили у своей жертвы деньги и личные вещи на сумму более 800 тысяч рублей. Но правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Первое слушание по их делу пройдет 30 сентября, а под стражей их будут держать, как минимум, до 28 февраля 2022 года.

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