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Происшествия24 сентября 2021 21:00

ДТП с участием автобуса произошло в центре Ростова

В результате аварии пострадала пожилая женщина
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове автоледи на иномарке спровоцировала аварию с автобусом

В Ростове автоледи на иномарке спровоцировала аварию с автобусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице случилась авария с участием автобуса и легкового автомобиля.

Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, около восьми часов вечера в переулке Братском. По предварительным данным, автоледи на машине марки Hyundai Solaris не уступила дорогу автобусу №8, едущему по маршруту "ГПЗ-10 - ТРК "МегаМаг". В результате этого произошло столкновение.

Стоит отметить, что на момент происшествия в общественном транспорте находились восемь пассажиров. В результате аварии пострадала 52-летняя пассажирка автобуса.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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