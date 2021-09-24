ДТП с участием автобуса произошло в центре Ростова

В Ростове автоледи на иномарке спровоцировала аварию с автобусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице случилась авария с участием автобуса и легкового автомобиля.

Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, около восьми часов вечера в переулке Братском. По предварительным данным, автоледи на машине марки Hyundai Solaris не уступила дорогу автобусу №8, едущему по маршруту "ГПЗ-10 - ТРК "МегаМаг". В результате этого произошло столкновение.

Стоит отметить, что на момент происшествия в общественном транспорте находились восемь пассажиров. В результате аварии пострадала 52-летняя пассажирка автобуса.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: что известно о пострадавших.

Авария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: людей доставили в ближайшие больницы.