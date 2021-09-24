В Ростове местного жителя заподозрили в мелком взяточничестве

На взятке сотруднику ГИБДД попался молодой ростовчанин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове молодого местного жителя заподозрили в мелком взяточничестве. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Следователям удалось выяснить, что 25-летнего водителя остановил на дороге инспектор ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Молодой человек, желая уйти от ответственности предложил правоохранителю взятку в пять тысяч рублей. Честный полицейский незамедлительно сообщил об этом своему руководству и парня тут же задержали.

- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Они передали взятку человеку, отвечающему за прием нормативов.