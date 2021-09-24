За уклонение от уплаты налогов под суд отправится ростовский бизнесмен

В Ростовской области бизнесмен уклонялся от уплаты налогов Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Следователи выяснили, что руководитель фирмы, занимающейся изготовлением корма для сельскохозяйственных животных с октября 2019 по июнь 2020 год умышлено уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Он внес фальшивые сведения в налоговые декларации и таким образом задолжал в государственную казну более 101 миллиона рублей.

- В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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