Дончанка лишилась 66 тысяч рублей после разговора с телефонным мошенником

Ростовчанка лишилась 66 тысяч рублей после звонка мошенника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе у местной жительницы с банковского счета пропала крупная сумма денег после телефонного разговора с мошенником. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Девушка обратилась в белокалитвинский отдел полиции и рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником одного из банков и сообщил, что в данный момент кто-то пытается снять деньги с ее карточки. Женщина заверила мошенника, что она никаких операций не совершала, и он предложил ей остановить нелегальные списания. Потерпевшая выдала злоумышленнику все данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. А затем с ее счета тут же списались 66 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Женщина выдала ему все данные своей банковской карты.