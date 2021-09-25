Авария с участием двух элитных иномарок произошла в Ростове

В Ростове столкнулись две элитные иномарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове случилась авария с участием двух элитных иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 25 сентября, около половины четвертого дня, на проспекте Михаила Нагибина 32л. По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Macan столкнулся с попутной машиной марки Mercedes-Benz GLK под управлением 59-летнего шофера.

От сильного удара французская иномарка отлетела в правый ряд. К счастью, никто из людей не пострадал, но обе машины получили сильные механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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В полиции в отношении него было возбуждено уголовное дело.