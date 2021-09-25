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Происшествия25 сентября 2021 13:00

Не справившаяся с управлением автоледи скончалась от удара машины в отбойник

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Автоледи скончалась в результате ДТП под Ростовом

Автоледи скончалась в результате ДТП под Ростовом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, около половины восьмого утра в Красносулинском районе на 992 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, 46-летняя автоледи за рулем автомобиля Nissan X-Trail не справилась с управлением и врезалась в отбойник.

В результате аварии девушка вылетела через лобовое стекло. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Прибывшие к месту аварии медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.