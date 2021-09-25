Районная прокуратура взяла на контроль дело о взрыве в пятиэтажке

В Ростове прокуратура проконтролирует ведение дела о взрыве Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Железнодорожного района взяла на контроль дело о взрыве в местной пятиэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Напомним, в субботу, 25 сентября, около десяти часов утра в доме на улице Магнитогорской, 3/1 раздался взрыв на последнем этаже пятиэтажного четырехподъездного дома. В результате которого повреждена перегородка между квартирами. К счастью, угрозы обрушения нет. По данным районной прокуратуры, пострадал владелец квартиры, в которой произошел взрыв газа. В настоящее время медики оказывают ему медицинскую помощь.

- Прокуратура района на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб. К ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования. Жильцы дома эвакуированы, - говорится в тексте сообщения.

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Аварийно-диспетчерская служба оперативно прибыла на место происшествия.