Испугавшая ребенка собака стала причиной ДТП

В Ростове школьник пострадал в аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове случилась авария, в которой пострадал школьник. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 24 сентября, около половины шестого вечера. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Toyota Camry ехал по улице Профинтерна и в районе дома № 14 на дорогу выскочил 11-летний мальчик. Ребенок ударился о заднюю дверь автомобиля.

Стоит отметить, что школьник выбежал на проезжую часть, испугавшись собаки. В результате произошедшего школьник получил травмы. Ему оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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