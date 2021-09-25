Коронавирус унес еще 27 жизней дончан

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 27 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе вновь возросло количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки опасный вирус унес жизни еще 27 дончан. Такие данные были предоставлены региональным Роспотребнадзором после получения результатов патолого-анатомического вскрытия. Таким образом общее количество летальных исходов достигло 6 669 случаев.

- Новыми жертвами коронавируса стали 15 женщин - 61, две по 62 года, 63, 68, 69, 70, две по 73 года, 75, 78, 81, 82, 83, 85 лет, и 12 мужчин – 41, два по 44 года, 58, 60, 61, 65, 69, 74, 80, 82, 90 лет, - говорится в тексте сообщения.

Все погибшие имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Стоит также отметить, что 42 местных жителя в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни борются врачи.

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