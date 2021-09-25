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Происшествия25 сентября 2021 17:00

Водитель отечественной легковушки погиб в результате аварии на трассе под Ростовом

Мужчина скончался по пути в больницу
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Смертельная авария произошла на трассе под Ростовом

Смертельная авария произошла на трассе под Ростовом

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На трассе в Ростовской области в результате ДТП погиб мужчина. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 24 апреля, около половины девятого вечера на 91 километре автодороги «Волгодонск-Цимлянск». По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал из Волгодонска в Цимлянск, он выехал на встречную полосу, там, где это не возбранялось и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя 32-летнего шофера, а затем с машиной марки Mazda 6, за рулем которой был 35-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2107. Он был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи и скончался в автомобиле скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения

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