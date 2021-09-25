Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2021 19:00

Дончане не смогут сходить в лес до 15 октября

Исключениями являются только работники спецслужб и лесных хозяйств
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дончане на смогут посещать леса до 15 октября

Дончане на смогут посещать леса до 15 октября

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области был введен запрет на пребывание в лесах до 15 октября. Об этом сообщили в региональном министерстве природы.

Такие меры были приняты из-за высокого риска возникновения пожаров, похожих на те, что произошли осенью в прошлом году. Тогда спасателям пришлось тушить отдельные лесные пожары в Ростовской почти целую неделю. Огонь спалил около сотни домов в нескольких населенных пунктах.

Итак, с 25 сентября по 15 октября в леса региона нельзя будет заходить и заезжать на транспорте. Исключение сделают только для работников спецслужб и лесных хозяйств.

Жителям Ростовской области напомнили, что в большинстве случаев виновниками крупных лесных пожаров становятся люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области удалось локализовать лесной пожар в Тарасовском районе.

Четвертый день 500 человек и авиация ведут борьбу со стихией.