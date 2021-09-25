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Общество25 сентября 2021 20:00

В Таганроге легковой автомобиль провалился в дорожную яму

Вытащить его самостоятельно водителю не удалось
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Таганроге машина провалилась под землю. Фото: "Это Ростов"

В Таганроге машина провалилась под землю. Фото: "Это Ростов"

В городе Таганроге Ростовской области в дорожную яму провалился легковой автомобиль. О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, на улице Первой Котельной. В этом месте на днях произошло разрушение дороги и образовалась глубокая яма. Незнающий водитель угодил в нее сначала только одним колесом, а затем афальт стал рушиться дальше и под землей оказалась вся передняя часть автомобиля.

Выбоина оказалась такой глубокой, что водителю даже не удалось самостоятельно вытащить своего железного коня. Потерпевший сфотографировал последствия произошедшего и опубликовал снимки в соцсети. Пользователи искренне посочувствовали ему и отметили, что придется выложить довольно значительную сумму, чтобы отремонтировать авто.

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