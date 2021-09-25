Инспекторы ГИБДД попросили водителей быть внимательнее в непогоду

В ГИБДД автомобилистов попросили быть внимательнее на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за резкого ухудшения погодных условий сотрудники ГИБДД обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дороге. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Водителям стоит увеличить дистанцию и боковой интервал и, кроме того, строго соблюдать скоростной режим при непогоде. Ведь при такой погоде есть возможность попадания автомобиля в аквапланирование. Сцепление шин с поверхностью значительно ухудшается. Главная опасность при въезде в лужу – полная потеря сцепления с дорогой: здесь оно даже ниже, чем на льду.

- В данный момент из-за реконструкции дороги от села Самарского до Сальского кольца затруднено движение транспорта. Движение осуществляется по одной полосе. В связи с этим, а также в условиях сильного дождя необходимо быть предельно внимательными за рулем, - говорится в тексте сообщения.

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