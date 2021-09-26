Проливные дожди ждут ростовчан в последний сентябрьский выходной

Дождливое воскресенье ждет ростовчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в последнее воскресенье сентября ожидаются проливные дожди. Об этом сообщили синоптики ростовского Гидрометцентра. Горожанам придется снова вооружиться зонтами, резиновыми сапогами и непромокаемыми плащами.

По данным донских синоптиков, в воскресенье, 26 июля, в дневные часы воздух прогреется до +17 градусов, а в темное время суток столбики термометров опустятся до отметки в +9 градусов. Утром есть вероятность небольшого дождя, но уже к вечеру небо прояснится. В сравнении с субботой, немного усилится ветер, его порывы временами будут достигать семи метров в секунду.

Согласно прогнозам метеорологов, такая погода простоит в донской столице, как минимум, до полудня. Потом тучи начнут потихоньку расходиться и в связи с этим будет облачно, а к ночи облака и вовсе рассеются и можно даже будет полюбоваться усеянным звездами небосводом.

Утро понедельника уже будет солнечным.

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Важно выдерживать безопасную дистанцию и скоростной режим.