Ростов-на-Дону поборется за честь провести Олимпиаду в 2036 году

В Ростове планируется провести летнюю олимпиаду в 2036 году Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Власти Ростовской области приняли решение подать заявку на проведение Олимпиады в 2036 году. Об этом сообщили в издании Ura со ссылкой на пресс-службу донского правительства.

Главное спортивное мероприятие планируется провести в Ростове-на-Дону. Главными соперниками донской столицы стали шесть российских городов, а именно: Владивосток, Сочи, Уфа, Новосибирск и Пермь.

Власти региона заверили, что планируют провести в городе соревнования сразу по нескольким видам спорта. В их число вошли единоборства, гандбол, футбол и гребной спорт.

Напомним, что в Ростове для принятия Олимпиады уже готов отстроенный к ЧМ-2018 стадион «Ростов-Арена», а также в ближайшее время начнется создание спортивного кластера на левом берегу.

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