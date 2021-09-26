Суточное количество зараженных ковидом вновь стало расти в Ростовской области

В Ростовской области опасный вирус подхватили еще 482 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском региона опять начало расти суточное количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Только за минувший день опасный вирус подтвердился у 482 дончан. Таким образом, общее количество зараженных достигло 136 675 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3254. Коэффициент распространения инфекции - 1, - говорится в тексте сообщения.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 48 человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни неустанно борются врачи. Но спасти медикам удается не всех, за минувшие сутки скончались еще 28 человек. Так, общее количество летальных исходов достигло 6 697 случаев.

Но радует то, что количество выздоровевших значительно больше. Только за вчерашний день из госпиталей выписались 456 человек, а за весь период победить опасный вирус смогли 118 522 человека.

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