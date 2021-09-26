В Ростовской области от опасного вируса скончались еще 28 человек

От коронавируса в донском регионе скончались еще 28 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжает расти количество жертв новой коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки от опасного вируса скончались 28 местных жителей. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 6 697 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Такие данные были предоставлены властям региональным Роспотребнадзором после проведения патолого-анатомических вскрытий. С их помощью удалось выяснить, что все умершие имели сопутствующие хронические сердечно-сосудистые и другие заболевания.

- Новыми жертвами коронавируса стали 18 женщин, 50, 54, 55, 58, 61, три по 65 лет, 69, 72, 74, 75, 79, 80, две по 86 лет, 87, 98 лет, и 10 мужчин - 37, 55, 65, 66, 74, двое по 80 лет, 82, 83, 84 лет, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии находятся еще 48 пациентов, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни изо дня в день борются врачи.

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