Мотоциклист и его пассажир пострадали в столкновении с иномаркой в Шахтах

В Ростовской области столкнулись легковушка и мотоцикл Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, около половины десятого вечера в городе Шахты. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Opel Vectra ехал по улице Баррикадной и в районе до № 3А не пропустил на нерегулируемом перекрестке мотоцикл марки Ява-350, под управлением 31-летнего водителя. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали водитель и 30-летний пассажир мотоцикла. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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