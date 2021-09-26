Пожар в Ростовской области унес жизнь пожилой дончанки

В Ростовской области женщина погибла при пожаре в частном доме. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области пожилая дончанка скончалась при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, около трех часов ночи в станице Егорлыкской. На улице Суворова вспыхнул частный дом. Заметив черные клубы дыма и почувствовав запах гари, соседи незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров помещения. Локализовать возгорание им удалось в 3:11, а полностью огонь был потушен через две минуты после этого.

В результате пожара скончалась 71-летняя женщина. Ее труп обнаружили спасатели, когда смогли попасть в дом. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. В настоящее время остается неизвестной только причина возгорания, но ее в скором времени установят специалисты.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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С огнем боролись больше 30 человек.