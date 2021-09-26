83-летний мужчина скончался от ожогов при пожаре в Ростовской области

Пожилой мужчина погиб от ожогов при пожаре в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области загорелся еще один частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, около семи часов утра в селе Михайлово-Александро Чертковского района. На улице Интернациональная загорелся частный дом. Встревоженные дымом и едким запахом гари соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 12 квадратных метров. Локализовать огонь спасатели смогли только в 7:23, а через шесть минут после этого им удалось полностью потушить пожар.

В результате происшествия погиб 83-летний мужчина, его труп обнаружили пожарные, когда смогли войти в дом. Причиной смерти стали полученные ожоги. В настоящее время спеиалисты занимаются выяснением причин возгорания.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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