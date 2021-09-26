В Ростове прокомментировали возможный перевод школ на дистанционное обучение

Донским школьникам не вернут "дистанционку"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области прокомментировали возможный перевод городских школ на дистанционное обучение. Пока школы в регионе переходят на "дистанционку" по мере необходимости. Об этом рассказали в региональном пресс-центре.
Местные жители забеспокоились, поскольку в некоторых крупных городах Саратовской области часть школ уже были переведены на дистанционное обучение из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Власти донского края отметили, что подобные меры в регионе вводить пока не планируется.
- Мониторинг ситуации ведется ежедневно, классы переводятся на дистанционное обучение на основании предписания Роспотребнадзора в случае заболевания ребенка или сотрудников образовательной организации, - говорится в сообщении.
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Донских школьникам не вернут дистанционку.
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