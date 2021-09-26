"В клубе явно проблемы": болельщики "Ростова" высоко оценили игру футболистов во втором тайме

Фанаты остались довольны игрой ростовчан с грозненским "Ахматом". Фото: ФК "Ростов"

Фанаты донского футбольного клуба остались довольны игрой команды в матче с "Ахматом". Особенное впечатление на них произвел второй тайм. Свое мнение болельщики высказали свое мнение на официальной странице клуба в соцсети.

Если после поражения от "Чайки" ростовские болельщики отвернулись от своей команды и даже пообещали, что при таких результатах желто-синие их на трибунах больше не увидят, то в этот раз их мнение было абсолютно противоположным, даже несмотря на проигрыш. Многие фанаты в этот раз поддержали команду и заверили, что шанс на подъем турнирной таблице еще есть. Особое впечатление на них произвела игра во втором тайме - правильно выбранная схема, забитый гол и новый тренер растопили сердца ростовских болельщиков.

- Они же извинились! Блин, давайте объективно. У нас нет "Газпрома". Мы не в Москве. У нас нет Галицкого. Мы всегда показывали средний футбол. И только периодично показываем результат. Сейчас чёрная полоса. Есть явно проблемы. Будут решать. Вылетим? Ну, значит, так сложится. "Динамо" вылетело. И ничего. "Крылья" вылетали. Не порок. Все ещё вернём, - высказал свою надежду один из болельщиков.

- Наша схема 4-3-3, как играли при ВГК, и при Заурбеке, также нужно, игра пойдёт. Верим!Кстати, Сухомлинов видит поле прекрасно. Не даю авансов, но чуть набрать ему и будет не хуже Норманна! Молодцы, спасибо за второй тайм. За сутки сделали лучше, чем за месяц с Семиным, - вторил ему другой.

- Хорошо играли сегодня! Не было ощущения что не играли. Играли, и неплохо! Скажете, что Поярков не играл? Играл! Глебов не играл? Играл! Алкмвист не играл? Да тот за всю команду наиграл!!! Даже Полоз с Комличенко, и те играли, - подытожил еще один ростовчанин.

Конечно, остались и недовольные из-за проигрыша, но когда их не было.

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По окончании игры фанаты на трибунах окончательно отвернулись от своей команды.