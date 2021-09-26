Массовые отключения света ожидают ростовчан в последние сентябрьские дни

Ростов-на-Дону ждут масштабные отключения света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предстоящей неделе донскую столицу ждут массовые отключения света. Электричество на несколько часов будут отключать в разных районах города. Какие улицы ждет обесточивание в последнюю неделю сентября рассказали в компании "Донэнерго".

27 сентября:

С 9 до 16 часов - ул. Городская 2-10, 1-11; ул. Джапаридзе 19-39, 12-18; ул. Смотровая 27-63, 24-50; ул. Окраинная 6-18, 7-21; ул. Пирамидная 35-79, 32-72; ул. Мечникова 22-42, 21-29; ул. Культурная 69-85, 76-90; ул. 8-го Марта 21-28, 1; ул. Передовая 2-26, 1-25; пер. Хабаровский 97-103, 84-96; ул. К Либкнехта 80-89, 82-110; ул. Курганная 40-106, 25-133; ул. Города Волос 119; ул. Красноармейская 133/117.

С 9 до 17 часов - ул. Миронова 4А, 12/4,12/6, 12/7, 12/8; ул. 3-я Левая 1-41, 2-40; ул. 5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32; ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 20-74, 31-93; ул. Лензаводская 5-9; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Трудящихся 46-48, 64-66, 47-49; ул. Чебанова 4-12, 1-15.

С 9 до 18 часов - ул. Варфоломеева 137-169.

28 сентября:

С 9 до 16 часов -ул. Города Волос 119; ул. Красноармейская 133/117; ул. Малюгиной 220/84, 232, 236; просп. Кировский 79/236; пер. Университетский 78Г, 84.

С 9 до 17 часов - пер. Днепровский 115/1, 118, 120Д; ул. 2-я Краснодарская 70-78, 70/1, 78/3, 76/1, 78/1, 78/2, 70/2; просп. Коммунистический 21/4, 23/4; ул. Миронова 4А, 4Б, 12-14,12/4 12/6, 12/7, 12/8, 12Г; ул. Думенко 13Е; ул. Лелюшенко 6/12.

29 сентября:

С 9 до 17 часов - с/т «Садовод»; ул. Прогрессивная 1-9, 7/1, 20; ул. Поэтичная 23; ул. 2-я Краснодарская 68, 123; ул. 1-я Краснодарская 61; просп. Коммунистический 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2; ВЛ в сторону СТ «Красный Садовод»;ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-я улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104; ул. Кадровая 35-71, 34-92; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 17-37, 16-26; пер. Поворотный 15-19, 18-22; ул. Ленина 66, 68, 68А, 70, 70/1, 72, 74, 84; ул. Новаторов 26Б, 28Б, 28В, 30/1; ул. Врубовая 1А, 2/1, 4.

С 10 до 12 часов - просп. Стачки 42/1, 30/34, 46, 32-86; ул. Мопра 42, 29, 32, 21-27; ул. Тренева 20-28, 3А; ул. Рабочая площадь 19.

30 сентября:

С 9 до 13 часов - ул. 40 Лет Победы 85, 85/1, 85/2.

С 9 до 16 часов - ул. Листопадова 123-161, 98-174; ул. 1-я линия 77-89, 64-72; ул. 3-я линия 72, 74; ул. Нижненольная 60-62, ул. Береговая 72, 99/91; 11-я улица 33-43, 66-74; пер. Доломановский 93-109, 94-104, 110/55; ул. Текучёва 162-182, 91-109; ул. Н. Ополчения 139-151, 188-202; ул. Нефёдова 44, 58/115; пер. Гвардейский 59-61, 72/91.

С 9 до 17 часов: ул. Былинная 8Б; ул. 2-я Краснодарская 68, 68/1, 68/2, 121, 127, 127А; ул. Летописная 27-31, 28, 32Б; ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24; ул. Мурманская 43-87, 54-94; ул. Глинки 51-93, 52-94; ул. Калужская 53-99, 50-78; ул. Арефьева 54-68; ул. Тихого Дона 40-50, 47-61; ул. Днепропетровская 7-35; просп. 20 лет Октября 71-75; ул. Днепростроевская 120-134, 101-117; ул. Кочубея 52-74; ул. Международная 60-72, 57-67; ул. Черкесская 51-75, 46-78; просп. Нагибина 33, 35Б, 37, 37А, 37Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 43/4; ул. Симферопольская 62, 65/3.

С 12 до 17 часов - пер. Кривошлыковский 1-9; просп. Шолохова 130-140; пер. Упорный 1-13, 2-16; пер. Железноводский 1-13, 2-16; ул. Коммунаров 1-23, 2-22.

1 октября:

С 9 до 16 часов - пос. Верхнетемерницкий; ул. Венеры 34-46; ул. Обсерваторная; пер. Дивный; пер. Ясный; пер. Звездный; пер. Лунный.

С 9 до 17 часов - ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-я улица 27-31, 42-56; ул. Текучёва 43-97, 107-109, 140-164; пер. Скрыпника 26-56, 43-45; ул. Морозовская 2-12, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-71, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-139, 116-180; пер. Доломановский 93-101, 96-104; ул. Добровольского 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24; ул. Комарова 22, 24, 26.

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